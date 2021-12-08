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Укр / Рус

Путин рассказал, как договорился с Байденом дальше говорить о вопросах расширения НАТО

Среда, 8 декабря 2021, 18:30

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что в разговоре с президентом США Джо Байденом они договорились создать "структуру", в рамках которой будет происходить взаимодействие по вопросам безопасности в контексте расширения НАТО и опасений, которые имеет на этот счет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с премьером Греции, отвечая на вопросы СМИ о разговоре с Байденом.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечить свою безопасность, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России", - сказал Путин, говоря о потенциальном расширении НАТО на восток.

По его словам, в разговоре с Байденом они договорились продолжить дискуссию по этому вопросу.

"Свои соображения Россия подготовит в течение недели, мы передадим их американской стороне в течении недели. Мы договорились, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этим профессионально заниматься. ", – заявил Путин, не предоставив других деталей.

Напомним, советник Байдена Джейк Салливан на брифинге заверил, что Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

В то же время, по его словам, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Россия США Украина-НАТО
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