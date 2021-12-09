Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Италии Amazon оштрафовали на 1,1 млрд евро за злоупотребление на рынке

Четверг, 9 декабря 2021, 10:55

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление своей доминирующей позицией на рынке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Регулятор 9 декабря заявил, что компания нанесла ущерб своим конкурентам, оказывающим услуги онлайн-продажи и доставки.

"Amazon занимает доминирующую позицию на итальянском рынке как посредник платформ для продаж, которую компания использовала для продвижения собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) продавцами, активными на Amazon, вместо логистических сервисов, предлагаемых операторами-конкурентами, и для усиления своей доминирующей позиции", – заявил регулятор.

В заявлении добавляют, что потребует от компании исправить свое поведение и следовать за этим мониторинг.

Напомним, в июле 2021 года управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало Amazon на 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

В то же время весной 2021 года Суд ЕС отменил решение Европейской комиссии, которым компанию обвиняли в незаконном получении государственной помощи в Люксембурге в виде снижения налогов и обязывали уплатить недоплаченную сумму.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua

Статьи

Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" нужно учесть ЕС

За всю историю транзита по нашей ГТС ни разу не было случая, когда бы мы остановили транзит по техническим причинам (укр.)
9 декабря 2021 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ

Закон об СБУ до сих пор окутан теориями заговора, "зрадой" и взаимоисключающими стереотипами. Сконцентрируемся на тех нормах, которые сейчас вызывают больше всего критики (укр.)
8 декабря 2021 — Марьяна Безуглая, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ

Какими были результаты последнего разговора президентов США и РФ? Действительно ли Джо Байден отверг все требования Владимира Путина? (укр.)
8 декабря 2021 — Европейская правда