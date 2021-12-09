В Италии Amazon оштрафовали на 1,1 млрд евро за злоупотребление на рынке

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление своей доминирующей позицией на рынке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Регулятор 9 декабря заявил, что компания нанесла ущерб своим конкурентам, оказывающим услуги онлайн-продажи и доставки.

"Amazon занимает доминирующую позицию на итальянском рынке как посредник платформ для продаж, которую компания использовала для продвижения собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) продавцами, активными на Amazon, вместо логистических сервисов, предлагаемых операторами-конкурентами, и для усиления своей доминирующей позиции", – заявил регулятор.

В заявлении добавляют, что потребует от компании исправить свое поведение и следовать за этим мониторинг.

Напомним, в июле 2021 года управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало Amazon на 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

В то же время весной 2021 года Суд ЕС отменил решение Европейской комиссии, которым компанию обвиняли в незаконном получении государственной помощи в Люксембурге в виде снижения налогов и обязывали уплатить недоплаченную сумму.

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