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Представители США и РФ начали переговоры по безопасности в Женеве

Понедельник, 10 января 2022, 10:43

Высокопоставленные чиновники США и России официально начали в понедельник в Женеве свои переговоры по безопасности в рамках ряда дипломатических встреч в Европе на этой неделе, направленных на ослабление напряженности вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его делегация прибыли в сопровождении швейцарской полиции в дипломатическую миссию США для переговоров с Венди Шерман, заместителем госсекретаря США, и ее командой.

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После неформального рабочего ужина в воскресенье Рябков спрогнозировал "трудные" переговоры в Женеве.

После женевских переговоров в среду состоится встреча НАТО-Россия в Брюсселе и встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг в Вене.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что во время воскресного ужина Шерман "подчеркнула приверженность Соединенным Штатам международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные альянсы", ссылаясь на Украину и ее стремление вступить в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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