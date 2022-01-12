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НАТО и РФ пока не согласовали взаимное возобновление представительств

Среда, 12 января 2022, 16:23

Представительство России при НАТО и офис НАТО в Москве могут быть возобновлены в будущем, но пока договоренности об этом еще нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге после встречи в Брюсселе между представителями НАТО и РФ рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипломатическую миссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Сегодня на встрече мы проговорили, что будем восстанавливать офис НАТО в Москве и представительство России при НАТО, потому что мы верим в силу диалога. Этот дипломатический персонал - часть инфраструктуры, которая нам нужна для диалога.

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Мы четко дали понять, что независимо от того, будут ли представительства возобновлены или нет, мы убеждены, что если Россия хочет принять участие в серии встреч для обсуждения разных вопросов – мы готовы готовить эти встречи… Это будет проще сделать, если снова будет делегация РФ при НАТО и офис НАТО в Москве, но, конечно, это можно сделать и без этих представительств", - отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, 18 октября Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также приняла решение прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

НАТО ранее объявил о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишил аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.

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