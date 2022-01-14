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Укр / Рус

Генсек НАТО осудил кибератаку против Украины

Пятница, 14 января 2022, 15:46

Генсек НАТО Йенс Стотенберг решительно осудил кибератаки против украинских правительственных учреждений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"НАТО тесно сотрудничает с Украиной на протяжении многих лет, чтобы помочь усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами по поводу текущей вредной киберактивности", - говорится в заявлении Столтенберга. Также, по его словам, эксперты стран-союзников поддерживают украинские власти на местах.

Генсек отметил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усиленном киберсотрудничестве, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном программном обеспечении НАТО.

"Сильная политическая и практическая поддержка НАТО Украине будет продолжаться", - подчеркнул он.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

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Украина-НАТО кибербезопасность

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