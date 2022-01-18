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Укр / Рус

Новая президентка Европарламента пообещала поддержку Украине: диктаторы нас не разделят

Вторник, 18 января 2022, 14:04

Новоизбранный президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости усилить дипломатические усилия для разрешения глобальных конфликтов, в том числе вокруг Украины.

Об этом она заявила в выступлении перед голосованием, пишет "Европейская правда".

В своей речи перед голосованием Метсола упомянула "Украину, которая находится под угрозой", правда, не сказав о России.

"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие сообщения будут отправляться и дальше", - сказала она позже на пресс-конференции после избрания.

Метсола также особо отметила, что "ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает беспокойство и мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы отправить сильный политический месседж, а также поддержать людей, которые живут под диктаторским режимом и чьи права нарушаются".

Напомним, Метсола была избрана президентом Европейского парламента 18 января сразу в первом туре. Она сменит на посту Давида Сассоли, внезапно скончавшегося 11 января.

Метсола в свои 43 года является самым молодым президентом в истории Европарламента и первой женщиной за 20 лет. Она принадлежит к фракции Европейской народной партии (ЕНП), тогда как Сассоли был членом политической группы левоцентристских социалистов и демократов (S&D).

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Европарламент

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