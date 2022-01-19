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Укр / Рус

В МИД отреагировали на слова словацкого министра о "вредных" санкциях против РФ

Среда, 19 января 2022, 18:03

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии Рихарда Сулика по поводу целесообразности продления санкций против РФ, потому что они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Жаль, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, которая грубо нарушила международное право, силой захватив Крым и приступив к вооруженной агрессии на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - подчеркнул он.

Олег Николенко отметил, что слова Рихарда Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украинско-словацких отношений", - добавил он.

Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик поставил под вопрос целесообразность экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины.

Недавно ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против РФ - до 31 июля 2022 года.

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Словакия МИД Россия санкции

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