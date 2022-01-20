Премьер Латвии: попытки России вернуться к распределению сфер влияния в Европе неприемлемы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что попытки России вернуться к разделу сфер влияния в Европе неприемлемы.

Об этом Кариньш сказал во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр отметил, что Латвия и Польша одновременно переживают те же общие проблемы: пандемию COVID-19, гибридные атаки на внешние европейские границы со стороны Беларуси, концентрацию российских вооруженных сил у границы Украины и резкий рост цен на энергоносители. Он заявил, что лучший способ преодолеть эти вызовы – тесно сотрудничать с партнерами в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении офиса премьера.

Премьер Латвии особо отметил большое значение единства союзников и указал на неприемлемость попыток России вернуться к разделу сфер влияния в Европе.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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