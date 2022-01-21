Британия может отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО - СМИ

Великобритания рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Минобороны Британии.

Согласно планам, обсуждаемым в Министерстве обороны, Британия рассматривает возможность усилить свои миссии в странах Балтии и Польши "сотнями" боеспособных военных, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

По данным издания, члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Британия возглавляет боевую группу в Эстонии численностью 1200 человек, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерные средства и средства противовоздушной обороны и разведки. В состав боевой группы также входят более 300 французских военных.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках расширенной миссии передового присутствия НАТО.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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