Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера перевели под домашний арест

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук, арестованный в итальянском Неаполе по запросу РФ, переведен из следственного изолятора, где он содержался ранее, под домашний арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное… Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников", - сообщила его мать Ирина Лавренчук, отметив, что это только первый шаг в борьбе за освобождение режиссера.

Как сообщалось, Лавренчук был задержан в Неаполе, через который он транзитом летел из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря он находился в итальянском СИЗО в связи с запросом РФ о его экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает ему консульскую помощь.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Лавренчук был задержан не на основании установления "красной карты", как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотребление Россией уставом Интерпола и неправомерным его использованием в качестве инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

Как известно, только в декабре 2021 года итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, который более 3 лет и 4 месяцев провел за решеткой в ​​Италии по фальсифицированным российской пропагандой обвинениям.

Следует отметить, что у итальянского правосудия были подобные истории и с другими государствами. Детальнее в статье "Маркив – не исключение: как Италия пересматривает дела невинно осужденных"

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