Как вернуться в Украину, если потерял паспорт за границей

Для туриста, уехавшего на отдых за границу, эта история звучит ужасно: у вас украли паспорт или вы потеряли паспорт, а впереди – самолет домой. И вы не понимаете, как на него попасть, потому что в аэропорту нужно показать документы, которых у вас нет.

О том, как уберечься от проблем наперед, и что делать, если это уже произошло, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки и смотрите в пояснительном видео.

Краткая инструкция о том, как вернуться в Украину без паспорта:

1) Вы должны пойти в местную полицию.

От консула, который будет оформлять вам удостоверение личности на возвращение в Украину, законодательство требует прикрепить к делу любую справку из полиции о том, что вы обратились к ним из-за потери или кражи документов.

2) С этой справкой вы идете в посольство или консульство.

Важно: "почетные консульства" не подходят.

3) Чтобы ускорить оформление, в консульстве нужно доказать, что вы – это вы.

Быстрее всего удостоверение выписывают, если у вас есть айди-карта или "внутренний паспорт". Тогда документ могут оформить в считанные минуты. Помогает также копия/скан украденного или потерянного паспорта или приложение "Дія"; но с ними придется немного подождать. И даже если нет никаких документов – вам все равно помогут, но это может затянуться, возможно, на несколько дней.

4) Эта услуга – не бесплатная.

Предстоит оплатить оформление документа (эквивалент $30 в местной валюте). Во многих консульствах эта процедура налажена и существует несколько вариантов оплаты, в том числе на месте. Впрочем, есть возможность оформить удостоверение на возвращение в Украину и бесплатно.

Кроме того, скорее всего, перед походом в консульство придется потратиться на фотографию. Размер – 3,5х4,5 см (или 1,38x1,77 дюйма). Технические возможности накладывать оцифрованное фото в консульствах есть не всегда.

5) Теперь можете лететь домой, но не любым путем.

Желательно возвращаться прямым рейсом. Пересадки возможны, но не все.

Подробно об этом порядке действий и особенностях в отдельных странах читайте в материале Сергея Сидоренко Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки и смотрите в поясняющем видео.