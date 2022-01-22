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Кулеба: немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину

Суббота, 22 января 2022, 14:53

Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительному оружию, бесперспективности возвращения Крыма, колебания об отключении РФ от SWIFT — не соответствуют уровню отношений и текущей ситуации безопасности.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет "Европейская правда".

"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба в Twitter.

Министр отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - добавил он.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вицеадмирала Шенбаха и его скандальные заявления смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

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Германия Кулеба

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