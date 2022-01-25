Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если будет запрос Киева

Чехия не исключает возможности отправить в Украину военных для помощи в противостоянии агрессии РФ, если такой запрос будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Denik N.

В ответ на вопрос, планирует ли Чехия присылать в Украину символический контингент вроде канадского, министр ответила: "О наших военных нас еще никто не спрашивал. Если поступит запрос, мы его рассмотрим".

Она подтвердила, что Чехия планирует направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм. "Если произойдет конфликт и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь", - добавила Чернохова.

Министр отметила, что Чехия внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины и готова в случае необходимости принять украинцев, если им придется бежать от военного конфликта.

"Это очень близкая нам страна, здесь живет большая украинская община, и если она уедет домой, мы это ощутим. С другой стороны, если им потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении", - сказала она.

Чернохова напомнила, что у России давняя тенденция проводить свою политику в Украине.

"Такие же тенденции в Грузии, в Беларуси, в Казахстане – это тоже из учебника гибридных угроз, эти вещи связаны. Чехии следует вести переговоры по этим вопросам, потому что с точки зрения нашей экономической дипломатии – есть санкции против России – это не выгодно ни одной из сторон. Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ее. Пока нам сообщали, что на границе никто не хочет эскалации конфликта. Но как это выйдет в финале, никто не знает", - сказала она.

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