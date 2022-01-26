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В Еврокомиссии заявили о целях дальнейшей интеграции Украины в ЕС

Среда, 26 января 2022, 16:53

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Вархеи заявил, что Украина занимает важное место в повестке дня Евросоюза, и блок разделяет цель дальнейшей евроинтеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Киеве на заседании Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вархеи отметил, что Украина остается "очень высоко" в повестке дня Евросоюза.

Еврокомиссар рассказал, как будет обновляться Соглашение об ассоциации с ЕС

"Мы разделяем общие ценности, а также цель дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Я убежден, что наше сотрудничество усиливает устойчивость Украины ко всем внешним вызовам и приносит существенные преимущества для украинцев", - заявил еврокомиссар.

Оливер Вархеи рассказал также, как будет обновляться Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Еврокомиссия Ассоциация с ЕС

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