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Глава МИД Германии: все, включая РФ, знают, что членство Украины в НАТО не ко времени

Четверг, 27 января 2022, 17:32

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока нет расширения НАТО на восток, против чего так активно выступает Россия.

Об этом она сказала в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Как я уже говорила, все, включая Россию, знают, что это сейчас не стоит на повестке дня", - сказала Бербок в ответ на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО.

По ее словам, у нее был долгий разговор на этот счет с главой МИД РФ.

"Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие годы из-за конфликта на Донбассе люди были разлучены со своими семьями. Речь об этом, а не о неизбежном вступлении в НАТО", - заявила министр.

"Поэтому сейчас самая важная задача – снова говорить о выполнении Минских договоренностей, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", - добавила она.

Напомним, Анналена Бербок назвала хорошим сигналом возобновление переговоров в Нормандском формате, хотя и не ожидает прорывов в ближайшее время.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Как известно, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что сегодняшние переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.

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Германия Украина-НАТО

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