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Кулеба обсудил с премьер-министром Дании возможность строительства судов в Украине

Четверг, 27 января 2022, 19:33

Глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Копенгагене обсудил возможности строительства судов многоцелевого назначения для украинских пограничников и спасательных служб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала пресс-служба МИД.

"Собеседники уделили особое внимание возможностям строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности, для нужд украинских пограничников и спасательных служб", - говорится в сообщении.

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В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры по подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры.

По запросу Дмитрия Кулебы премьер Дании также согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономической и финансовой стабильности Украины.

Министр также выразил благодарность за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве, подтвердив позицию о преждевременности эвакуации из Украины членов семей и сотрудников дипломатических учреждений.

Кроме того, Кулеба высоко оценил решение датского правительства о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности Украины.

Как сообщалось, Дания также направит 73 млн евро на инвестиционные проекты в Украине.

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Кулеба МИД Дания

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