Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Государственный вещатель Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР"

Пятница, 28 января 2022, 16:23

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Телерадиокомпания обнародовала извинения в Twitter под постом посольства Украины, в котором содержался призыв удалить публикацию и не допустить распространения в будущем информации, не отвечающей официальной позиции Черногории.

Посольство Украины требует от госСМИ Черногории удалить новость о "нападении на ЛНР"

"Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новости агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", - говорится в сообщении RTCG.

Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?". Информация базировалась на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец ​​Народной милиции ЛНР".

При этом издание писало о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.

Государственное черногорское СМИ признало "ЛНР" и написало о "нападении Украины"

Более того, в новости было указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

Посольство Украины в Черногории обратилось к RTCG с требованием удалить новость.

Следовательно, заголовок этой новости изменили и теперь он звучит так: "Во время артобстрела погиб солдат". В тексте новости к "ЛНР" добавлено слово "самопровозглашенная", а из сообщения убрали упоминание о том, что США и НАТО поставляют Украине оружие.

Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал ведет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

Читайте также: Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

и о ситуации на Балканском полуострове: Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черногория

Статьи

Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

В ближайшие дни просербское и пророссийское правительство Черногории должно уйти в отставку. Но будет ли легкой победа над "друзьями Путина"? (укр.)
28 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда