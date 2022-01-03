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Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии анонсировали переговоры "нормандских советников" в разных форматах

Понедельник, 3 января 2022, 14:10

Политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.

Об этом в понедельник рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности – Ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт.

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Спикер не назвал конкретной даты встреч. Он добавил, что в последние недели новое правительство Германии неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность Берлина и Парижа встретиться в Нормандском формате на всех уровнях. Об этом, по его словам, были проинформированы президенты Украины и России.

Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком.

Украину сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Напомним, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.

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Германия Франция Нормандский формат Донбасс и ОРДЛО
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