Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в стране этой весной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The New York Times.

Орбан был одним из первых сторонников Трампа и поддержал его еще до президентских выборов летом 2016 года.

После победы Трамп устроил Орбану встречу в Овальном кабинете в 2019 году. Венгерскому лидеру отказывали в такой аудиенции с 1998 года.

После этой встречи Трамп сказал, что Орбан "вероятно, как и я, немного контроверсионный, но это нормально".

Орбан снова публично поддержал Трампа перед выборами в 2020 году, на которых тот проиграл.

В своем заявлении в понедельник Трамп описал Орбана как "сильного лидера", который "проделал мощную и замечательную работу по защите Венгрии, остановки нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, торговли, и ему следует позволить продолжать делать это на предстоящих выборах".

Обычно бывшие или действующие президенты США не поддерживают кандидатов на выборах в других странах.

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