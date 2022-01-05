США наложили санкции на пророссийского лидера боснийских сербов Додика

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика и близкой к нему телевизионной сети.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Госдепа.

"Министерство финансов ввело экономические санкции против Милорада Додика, члена президиума Боснии и Герцеговины, и внесло в санкционный список канал с принадлежащими ему активами Alternativna Televizija" - говорится в сообщении.

"Дестабилизирующая коррупционная деятельность Милорада Додика и попытки демонтировать Дейтонские мирные соглашения, мотивированные его собственными интересами, угрожают стабильности Боснии и Герцеговины и всего региона", – сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

Додик, бывший социал-демократ, ставший националистом и имеющий связи с Россией, все больше выступает за отделение Республики Сербской, образования боснийских сербов, созданного при посредничестве США в рамках Дейтонского соглашения 1995 года, которое положило конец жестокой войне бывшей югославской республики.

Называя объединенную Боснию неудачей, Додик решил вывести из центральных органов власти боснийские сербские учреждения, включая армию, судебную систему и налоговую систему.

"Его этнонационалистическая риторика, вызывающая раздор, отражает его усилия, направленные на достижение этих политических целей и отвлечение внимания от его коррупционной деятельности", – говорится в заявлении министерства финансов.

Госдеп также сообщил о санкциях против бывшего президента Высшего судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины Милана Тегелтии и президента Движения за демократические действия (PDA) и представителя Парламентской ассамблеи Мирсада Кукича из-за их причастности к значительной коррупции.

"Вместе эти санкции подтверждают приверженность США суверенитету и территориальной целостности БиГ, верховенству права и демократическим институтам, а также лучшему будущему для граждан БиГ. Другие лидеры и организации, связанные с коррумпированными или дестабилизирующими актерами, могут быть предметом будущих действий правительства США" - заявили в Госдепе.