Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Россия пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине - глава МИД Франции

Суббота, 8 января 2022, 11:22

Руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", – сказал Ле Дриан.

Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу "Северный поток-2".

Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это произошло.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая встреча в нормандском формате возможна уже через несколько недель - ее проведение инициируют Франция и Германия.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Россия

Статьи

Помощь силой: какие последствия будет иметь ввод войск России в Казахстан

Почему протесты в Казахстане произошли именно сейчас, кто ими руководил и какие последствия они будут иметь, в том числе для Украины? (укр.)
7 января 2022 — Юрий Пойта, для Европейской правды

Услышать оппозицию: какие последствия для властей Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой

Действительно ли польские власти следили за оппозицией, используя шпионское оборудование? И к каким последствиям приведет подтверждение этих обвинений? (укр.)
6 января 2022 — Станислав Желиховский , для Европейской правды

Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии

Новым президентом Италии может стать скандально известный экс-премьер и друг Путина Сильвио Берлускони. И это может быть большой проблемой для Украины (укр.)
6 января 2022 — Виктория Вдовиченко, для Европейской правды