Глава МИД Кипра подал в отставку на фоне борьбы за президентство

Министр иностранных дел Кипра объявил о своей отставке в воскресенье на фоне слухов о его намерении баллотироваться на пост президента в следующем году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Никос Христодулидес сообщил журналистам, что подал прошение об отставке президенту Никосу Анастасиадису несколько дней назад, и что она была принята только в пятницу.

Последний рабочий день Христодулидеса на посту будет в понедельник, когда ему предстоит провести переговоры со своим кувейтским коллегой.

48-летний Христодулидес сказал, что он заинтересован баллотироваться на президентских выборах в марте 2023 года, но еще рано официально выдвигать свою кандидатуру.

Он также осудил действия его правоцентристской партии "Демократическое объединение" (DISY) по ускорению процедуры выбора кандидата, когда в октябре партийная верхушка заявила, что отложит это решение до конца весны.

Лидер партии Авероф Неофит имеет собственные президентские амбиции. На минувшей неделе Неофиту призвал Христодулидеса разъяснить свои намерения, фактически бросив ему вызов в гонке за лидерство в DISY.

Христодулидес занимал должность министра иностранных дел с марта 2018 года. Он неизменно входит в число самых популярных политиков страны в многочисленных опросах общественного мнения.