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Норвежский суд отклонил ходатайство террориста Брейвика о досрочном освобождении

Вторник, 1 февраля 2022, 17:37

Норвежский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении массового убийцы Андерса Беринга Брейвика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В 2011 году Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой у кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего уехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

"Риск насилия является реальным и значительным и таким, каким он был, когда (Брейвику) был впервые вынесен приговор", – сказал окружной суд Телемарка в единодушном вердикте.

Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он вправе потребовать условно-досрочного увольнения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик имеет право подать заявление об уходе через год после каждого отказа.

Как сообщалось, норвежский массовый убийца Андерс Брейвик показал судье нацистское приветствие в начале судебного слушания о его условно-досрочном освобождении.

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Норвегия

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