В МИД РФ заявили, что не признают общий ответ стран ЕС на письмо Лаврова

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "неуважением" то, что страны ЕС направили совместный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности, и заявила, что Россия ожидает ответ от каждой отдельной страны.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликовала пресс-служба МИД РФ.

"10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили то, что ими преподносится как ответ на послание (...) от 28 января с.г. по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности", - заявила Захарова.

Она отметила, что письмо Лаврова было отдельно направлено министрам иностранных дел 37 отдельных стран Европы и Северной Америки, и что Россия дала понять, что ожидает ответ от каждой страны.

"Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе. Под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Она добавила, что Россия хочет получить развернутый ответ каждой отдельной страны, а уклонение от ответа будет означать, что на Западе "не хотят признавать взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства и пытаются позаботиться о своей безопасности за наш счет".

Утром 11 февраля высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил важность совместного ответа Евросоюза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что только те, кто хочет разделить блок, потребуют отдельных ответов от каждого государства.

Как сообщалось в СМИ, в ответе ЕС говорится, что Европейский Союз вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

В ответе ЕС не уточняются конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но речь шла о том, что предстоящие переговоры "дадут возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, составляющие основу европейской безопасности".

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