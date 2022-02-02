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США предложили РФ проверки наличия ракет на ключевых базах НАТО – Bloomberg

Среда, 2 февраля 2022, 07:49

Администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румынии и Польше.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Предложение США направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы по поводу того, что пусковые установки могут быть использованы против России.

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Один из собеседников отметил, что любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией. К тому же от РФ хотят взаимности с рядом российских баз.

На полигонах в Польше и Румынии нет наступательных ракет типа Томагавк, отмечает агентство. Тем не менее президент России Владимир Путин неоднократно предполагал, что США и НАТО могут использовать системы противоракетной обороны Aegis Ashore для запуска "Томагавков".

Румыния заявила, что она готова пригласить представителей России осуществить инспекцию, если будет соблюден принцип взаимности. Источник, знакомый с позицией Польши, сообщил, что страна может согласиться на проверки со стороны России в обмен на инспекции в Калининградской области.

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Это предложение отражает усилия США по поиску точки соприкосновения с Россией, чтобы разрядить напряженность вокруг Украины.

Во вторник Путин выразил надежду, что дипломатия поможет снизить напряженность. Но в качестве угрозы он также назвал базы в Польше и Румынии.

Путин также заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом из-за Крыма.

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США Россия Польша Румыния

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