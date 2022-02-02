Какие последствия для украинского бизнеса будет иметь свободная торговля с Турцией

Во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается официальное подписание соглашения (или по крайней мере, заявление о завершении и скором подписании) о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Однако не похоже, чтобы украинский бизнес был этому рад.

О том, насколько обоснованны такие опасения и что действительно содержится в торговом соглашении с Анкарой, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.

О чем удалось договориться?

По данным ЕвроПравды, соглашение будет охватывать и промышленные, и продовольственные товары.

Правда, из него исключены зерновые и масличные культуры, экспорт которых важен для Украины (доля их экспорта в Турцию составляет около 30%). Впрочем, недавно таможенная ставка на них была уменьшена Анкарой до нуля.

Так что, как утверждают в правительстве, по указанным товарным группам режим свободной торговли будет хоть и не де-юре, но де-факто. Гарантией сохранения этих пошлин в правительстве видят рост мирового спроса на эти товары.

Ключевое достижение Украины – к отечественным товарам не будут применяться дополнительные увеличенные пошлины выше максимального уровня, установленного членством Турции в ВТО.

Это особенно важно, поскольку эти дополнительные пошлины считались ключевым барьером для украинского экспорта в Турцию.

Впрочем, здесь есть одно исключение – продукция металлургии.

Несмотря на то, что этот экспорт очень важен для нас (за прошлый год он составил $1,97 млрд, доля – около 40%), Киев согласился на право Анкары увеличивать защитные пошлины на эту продукцию в обмен на сохранение Украиной вывозной пошлины на металлолом.

В ответ на отказ Анкары от использования дополнительных пошлин Киев согласился на асимметричное снижение основных пошлин. Так, средняя ставка украинских пошлин будет снижена до 0,5%, в то время как турецких – только до 10%.

Также в соглашении содержатся нормы о полном снятии ограничений с украинского грузового автотранспорта, включая свободный въезд пустых грузовых машин.

Кроме того, обе страны гарантируют для компаний свободный и недискриминационный доступ к своему рынку услуг. Правда, эта норма может иметь обратный эффект – регулирование бизнеса в Турции гораздо проще, чем в Украине. При таких условиях у некоторых украинских компаний может появиться стремление сменить место регистрации на турецкое.

Больше о том, какие последствия будет иметь такая либерализация, читайте в материале Юрия Панченко Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.