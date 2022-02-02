"Мы не можем сдаться": премьер Нидерландов о расследовании гибели MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что страна продолжит делать все для выяснения реальных обстоятельств и привлечения к ответственности причастных к сбитию рейса "Малайзийских авиалиний" MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Приоритет для Нидерландов – выяснить правду, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности. И это не изменится. Это сложный процесс, но мы не можем сдаться… Это очень важно для нас, для Украины и других стран, таких как Бельгия, Малайзия, Австралия", - подчеркнул Марк Рютте.

Премьер отметил, что Нидерланды тесно сотрудничают с Украиной в этом вопросе.

Он напомнил о продолжающихся судебных процессах по поводу гибели рейса и рассказал, что проходят также трехсторонние консультации между Россией, Нидерландами и Австралией. "Там не происходит такого прогресса, как мы хотели бы, поэтому для Нидерландов и Австралии это означает, что нам следует поразмыслить над дальнейшими шагами", - добавил Рютте.

Он рассказал, что центральной темой встречи с Зеленским была также напряженная ситуация с безопасностью вокруг Украины.

"Мы оба согласны с тем, что сейчас нужно приложить максимум усилий для деэскалации этой опасной ситуации… Мы верим, что единственный путь - это путь дипломатии и диалога. Важно, чтобы диалог продолжался - между Россией и США, Россией и НАТО, и в Нормандском формате", – отметил он.

Марк Рютте выразил надежду, что дипломатические усилия принесут результат, и предупредил Россию, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, а ЕС и США скоординированно готовят жесткие санкции на случай такого сценария.

Премьер отметил, что Нидерланды будут оказывать поддержку во всех областях, где могут. "Например, мы предлагаем помощь по противодействию кибератакам против Украины", - детализировал Марк Рютте.

Напомним, 26 января ЕСПЧ начал слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ по поводу преступлений на Донбассе, в котором говорится в том числе о гибели 298 человек на борту MH17. Россия попросила полностью отклонить жалобы Украины и Нидерландов как необоснованные.

Как известно, следствие по делу о сбитом самолете рейса MH17 пришло к выводу, что его сбили пророссийские боевики из установки "Бук", завезенной с территории РФ. После катастрофы установку вывезли на российскую территорию.

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