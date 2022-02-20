Мишель: Кремль воспринимает демократический выбор Украины как экзистенциальную угрозу

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что демократический выбор Украины воспринимается в Кремле как экзистенциальная угроза из-за его потенциального эффекта на весь регион.

Такое мнение он высказал на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Народ Украины осуществил свободный выбор в пользу демократических ценностей и реформ – и это большая ценность. Но этот демократический выбор воспринимается в Кремле как экзистенциальная угроза из-за его потенциального спирального эффекта на весь регион", - сказал он.

Мишель отметил, что на фоне сложившегося кризиса Запад не может протянуть оливковую ветвь в то время, как Россия осуществляет ракетные испытания и продолжает накапливать войска.

"Но одно ясно четко: если военная агрессия будет, мы отреагируем масштабными санкциями", - сказал глава Евросовета.

По его словам, цена для России будет высока, если она нападет на Украину, но и для Европы цена будет заметной.

Мишель также пообещал созвать саммит лидеров ЕС по серьезной эскалации в Украине.

Накануне Евросоюз отверг заявления главарей ОРДЛО о подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе.

Тем временем, президент Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ на действия России.

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