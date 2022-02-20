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Госсекретарь США: Россия идет по сценарию к вторжению

Воскресенье, 20 февраля 2022, 16:48

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что войска России и Беларуси продолжат совместные военные учения после запланированной даты окончания.

Об этом он рассказал в эфире CNN в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдание для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.

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"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - добавил он.

Блинкен отметил, что Россия "за последние месяцы нарастила находящиеся у границ Украины силы от 50 000 до 100 000, а сейчас – до более чем 150 000".

"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.

Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".

Блинкен сказал, что президент Джо Байден готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным в любом формате, если это поможет предотвратить войну, и что США продолжат свои усилия, чтобы попытаться убедить Москву отказаться от вторжения в Украину.

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"Мы считаем, что президент Путин принял решение, но пока танки действительно не покатятся, а самолеты не полетят, мы будем использовать любую возможность поминутно, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия все еще отговорить президента Путина", - добавил госсекретарь США.

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил в воскресенье, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

В воскресенье стало известно, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

По словам Министра обороны Виктора Хренина, Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли такое решение "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе". 

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Российский кризис США Российский кризис Путин

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