Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"

Глава британского Foreign Office Лиз Трасс написала колонку, в которой объяснила, чего следует ожидать от западного санкционного пакета.

Как сообщает ЕвроПравда, текст опубликовало издание The Guardian, а также портал британского правительства.

"Беспрецедентный пакет санкций не оставит ни одного невредимого фрагмента в этом режиме", говорится в тексте. Впрочем, следует, что описание не содержит упоминаний о самых жестких санкциях, таких как запрет для предприятий и учреждений России использовать платежную систему SWIFT.

Лиз Трасс отдельно возмутилась потому, что Россия лгала западным чиновникам.

"Министр Сергей Лавров прямо говорил мне, что Россия не пойдет на вторжение. А на прошлой неделе они заявляли о начале отвода сил. Они врали миру и собственному народу снова и снова", - написала она.

Министерство иностранных дел сообщило, что Британия возглавила движение за наложение жесточайших санкций на государство-агрессора, а также напомнила о предоставленной Украине помощи – оружии и финансовой поддержке. При этом, обходя уже известный факт о том, что на Западе нет единства по отдельным элементам санкции, Лиз Трасс сообщила, что едет убеждать коллег в необходимости усилить давление на Россию.

Лиз Трасс также рассказала о санкциях, которые планируется наложить на РФ. В частности, будут наказаны "более сотни компаний и олигархов из сердца российской элиты... от крупнейшей оборонной компании и второго крупнейшего банка (ВТБ) до ближайшего круга Путина". По ее оценкам, санкции будут стоить им "сотни миллионов фунтов".

Будут заморожены активы нескольких российских банков в Британии, Россия не сможет одалживать у Британии и т.д.

Также будут существенно усилены торговые ограничения для экспорта в Россию, чтобы нанести удар по электронике, телекому и авиакосмической индустрии. Под персональные санкции подпадет миллиардер Кирилл Шамалов, бывший зять Путина. Также усилятся санкции против Беларуси.

Лиз Трасс подчеркнула, что санкции не будут временными, Британия готова давить, пока Россия не восстановит территориальную целостность Украины.

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