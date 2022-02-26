США расширяют санкции против приспешников Путина

Администрация Байдена причитала новые ограничения против топ-чиновников РФ, причастных к агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

Под американские санкции попадают два члена Совета национальной безопасности РФ: министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, говорится в заявлении Министерства финансов США.

"Казначейство ранее назначило санкции против одиннадцати членов Совбеза России и продолжит налагать их и против других российских чиновников, кроме президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", – говорится в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.