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США расширяют санкции против приспешников Путина

Суббота, 26 февраля 2022, 02:27

Администрация Байдена причитала новые ограничения против топ-чиновников РФ, причастных к агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

Под американские санкции попадают два члена Совета национальной безопасности РФ: министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, говорится в заявлении Министерства финансов США.

"Казначейство ранее назначило санкции против одиннадцати членов Совбеза России и продолжит налагать их и против других российских чиновников, кроме президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", – говорится в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

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Война с РФ США санкции

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