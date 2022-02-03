Страны восточного фланга НАТО готовят помощь Украине по ее запросу

Ряд членов Бухарестской девятки НАТО проинформировали, что в ответ на запрос Украины готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД Украины после участия министра Дмитрия Кулебы в министерской встрече Бухарестской девятки.

Бухарестская девятка – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Отмечается, что на встрече Украина и ее партнеры скоординировали шаги по воплощению комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии, включающего политическое, экономическое и безопасное измерения.

"Несколько членов Бухарестской девятки НАТО проинформировали, что по запросу нашего государства готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины", - сообщили в МИД.

Это было первое участие главы украинской дипломатии в мероприятиях этого формата взаимодействия государств-членов восточного фланга НАТО.

Во встрече также принял участие как специально приглашенный гость министр иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Евросоюз планирует быстро выделить Украине новый транш макрофинансовой помощи, если условия предыдущего пакета макрофина будут выполнены.

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