В Молдове арестовали 5 экс-депутатов за подкуп в парламенте

В Молдове суд арестовал пятерых бывших народных депутатов по обвинениям о незаконном обогащении и подкупе депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации NewsMaker.

4 февраля в суде Чекан рассматривали ходатайство прокуроров об аресте пяти экс-депутатов - Анатолия Загородного, Владимира Витюка, Виолетты Ивановой, Сергея Сырбу и Артура Решетникова.

По решению суда четырех обвиняемых поместили под арест на 30 суток, Виолетту Иванову – на 20 суток.

Прокуроры обвинили бывших депутатов в незаконном обогащении по делу о подкупе депутатов. Речь идет об истории 2015 года, когда фракцию и Партию коммунистов (ПКРМ) покинули 14 депутатов, которые впоследствии присоединились к рядам Демократической партии. В ПКРМ заявили, что этих 14 депутатов в Демпартии подкупили.

2-3 февраля Антикоррупционная прокуратура провела обыски в 13 экс-депутатов. В результате обысков у одного экс-депутата в банковском сейфе обнаружили €65 тыс. и $30 тыс. На другом счете у него было $20 тыс. и €85 тыс. У другого экс-депутата дома нашли €44,3 тыс. и $34,7 тыс.

Помимо пяти обвиняемых по делу еще шесть подозреваемых. Все бывшие депутаты, которые уже дали показания по делу, не признают вину.

В Антикоррупционной прокуратуре рассказали, что одновременно ведут дело о подкупе депутатов и о незаконном обогащении.

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