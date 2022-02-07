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Глава МИД Германии объяснила отмену встречи с Зеленским

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:09

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

Об этом Бербок сказала на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи", – сказала Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что никаких проблем со встречей нет. "В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", - сказал он.

Как известно, Бербок посещала Киев 17 января. Ожидалось, что в этот раз она приедет в Украину и на Донбасс вместе со своим французским коллегой.

Однако одновременный приезд в Украину министров не сложился в связи с поездками президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев.

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Германия Зеленский

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