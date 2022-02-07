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Боррель: дипломатическое урегулирование возможно, но мы готовы к санкциям против РФ

Понедельник, 7 февраля 2022, 19:46

Европейский союз считает, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся на границе Украины из-за наращивания войск РФ.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет "Европейская правда".

"Все еще есть шанс для дипломатии, дискуссий. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Мы постоянно призываем Россию к деэскалации. Наши дипломатические усилия на разных уровнях продолжатся. И мы остаемся твердыми в том, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия", – сказал Боррель.

Он отметил, что Украина является для ЕС стратегическим партнером, которому Брюссель активно помогает, в частности, оказывает финансовую помощь.

"Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в том числе, санкций", - отметил Боррель

Как известно, 7 февраля в Москву приехал президент Франции Эммануэль Макрон, а на следующей неделе с визитом прибудет канцлер Германии Олаф Шольц. Они также посетят Киев.

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Российский кризис Боррель

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