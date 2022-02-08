Байден: нападение России на Украину будет означать конец "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен, если Россия вторгнется в Украину, и отметил единство с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если Россия вторгнется, это значит, что танки или войска снова пересекут… границу Украины, тогда уже не будет… Северного потока-2. Мы покончим с этим", – сказал Байден.

На вопрос о том, как Соединенные Штаты смогут это сделать, учитывая, что проект находится под контролем Германии, Байден ответил: "Я обещаю вам, мы сможем это сделать".

Шольц сказал, что у Соединенных Штатов и Германии одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но во время своего однодневного визита прямо не подтвердил планы по "Северному потоку-2" и публично не упоминал его.

Шольц, раскритикованный как дома, так и за рубежом за то, что считается недостаточным лидерством в кризисе, сказал журналистам, что Россия заплатит очень высокую цену, если она вторгнется в Украину, и сказал, что Германия и Соединенные Штаты имеют общий подход.

"Мы будем едины. Мы будем действовать вместе. И мы сделаем все необходимые шаги", - сказал Шольц по-английски.

Еще до запуска Северного потока-2 Германия использовала российский газ для покрытия половины своих потребностей. Она отложила утверждение газопровода "Северный поток-2" по крайней мере до второй половины 2022 года, но отказалась отменить почти завершенный проект.

Байден и Шольц подчеркнули, что предпочитают дипломатию как разрешение российского кризиса.

Байден сказал, что не сомневается в надежности Германии как партнера, и сказал, что у Шольца полное доверие США. "Нет сомнений в партнерстве Германии с Соединенными Штатами. Ни одного", - сказал Байден.

Байден и американские чиновники подчеркнули, что Германия является вторым по величине донором невоенной помощи Киеву после США и что они вместе планируют санкции против России.