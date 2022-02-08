В Германии расследуют гонки на автобане со скоростью 417 км/ч

Прокуратура немецкого города Штендаль в северной земле Саксония-Анхальт заявила, что начала расследование потенциальной незаконной гонки в связи с инцидентом, в ходе которого гонщик разогнал свой автомобиль до 417 км/ч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание The Local.

Богатый владелец спортивного автомобиля из Чехии публикует на YouTube видеоролики о гонках на Bugatti Chiron. Именно так он обратил внимание на инцидент.

"Благодарю Бога за безопасность и хорошие обстоятельства", - написал Радим Пассер в описании к видео на своем канале.

На некоторых видео виден спидометр, показывающий 417 км/ч на участке автомагистрали между Берлином и Магдебургом к западу от столицы.

Хотя записи сделаны в середине прошлого года, видео размещены в интернете совсем недавно, и с тех пор их просмотрели миллионы раз.

В ответ на комментарии, в которых говорилось, что поездка безответственна и опасна, Пассер сказал, что у него была "хорошая видимость", и подчеркнул мощность торможения своего Bugatti.

Дорожная полиция начала расследование после того, как о случившемся широко сообщили разные СМИ.

Результаты переданы в прокуратуру, которая начала правовую оценку происшествия.

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