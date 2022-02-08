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Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир

Вторник, 8 февраля 2022, 15:38

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

"26 января на встрече советников Украина подтвердила, что готова продвигаться путем этих соглашений. Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать исполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы тоже готовы выполнять эти соглашения. Это единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения…На основе этого двойного привлечения России и Украины мы можем сдвинуть с места эти переговоры", - сказал Макрон.

Он подтвердил, что 10 февраля в Берлине состоится новая встреча советников "нормандской четверки".

"Важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства. Франция и Германия готовы поддерживать эти усилия. Этот процесс должен идти независимо от того давления, которое сегодня есть на границах Украины", - добавил Макрон.

Зеленский, в свою очередь, назвал проведение встреч политических советников важным шагом на пути к организации саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время согласно договоренностям, достигнутым во время Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.

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