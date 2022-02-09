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ЕС в Международный день солидарности осудил продолжение репрессий в Беларуси

Среда, 9 февраля 2022, 12:57

Полтора года спустя режим Лукашенко в Беларуси продолжает широкомасштабные нарушения прав человека и жестокие репрессии против всех слоев белорусского общества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении внешнеполитического представителя ЕС по случаю Международного дня солидарности с Беларусью.

9 февраля исполняется 18 месяцев со дня фальсифицированных выборов в августе 2020 года.

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"На сегодняшний день в Беларуси в качестве политзаключенных содержатся более 1040 человек, в том числе 33 работника СМИ. Ежедневно появляются новые приговоры по политическим мотивам. Многие задержанные подвергались издевательствам и жестокому обращению, и были приговорены к длительным срокам заключения под время политических процессов, проводимых за закрытыми дверями. Европейский Союз продолжает призывать к их немедленному и безоговорочному освобождению", - говорится в заявлении.

Вместе с международными партнерами ЕС работает над тем, чтобы обеспечить справедливость для жертв и привлечение виновных к ответственности, говорится в заявлении.

В ЕС напоминают, что сотни журналистов были вынуждены покинуть страну из-за преследований, а белорусские власти объявили независимую журналистику вне закона.

"Европейский Союз и его государства-члены продолжат поддерживать независимую белорусскую журналистику. Мы поддерживаем народ Беларуси в его стремлении к безопасному, суверенному, демократическому и процветающему будущему", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале февраля Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций в отношении ряда граждан Беларуси, ответственных за репрессии против белорусских спортсменов за границей.

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