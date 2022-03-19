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В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из Украины

Суббота, 19 марта 2022, 12:49

С начала российской войны против Украины федеральная полиция обнаружила в Германии 207 742 беженца от боевых действий.

Об этом сообщает Федеральное министерство внутренних дел Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как отмечается, регистрируются только те беженцы, которых обнаружила федеральная полиция, например на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Как правило, стационарного пограничного контроля на внутренних границах ЕС нет, украинцам также разрешено въезжать в страну без визы – соответственно можно предположить, что фактически прибывших людей значительно больше.

Также не зафиксировано, сколько беженцев может ехать из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

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