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Британия: санкции против РФ будут сняты не ранее прекращения огня и полного вывода войск

Воскресенье, 27 марта 2022, 14:34

Британия не планирует ослаблять наложенные на Россию санкции, пока не произойдет полное прекращение огня и выход российских военных из Украины.

Об этом в интервью Sunday Telegraph сказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Санкции могут быть сняты только после полного прекращения огня и выхода (российских войск из Украины – ред.), но также обязательства, что после этого не будет новой агрессии", - отметила Трасс.

Она подчеркнула, что в противном случае санкции будут возвращены.

Лиз Трасс добавила, что Западу нужно действовать жестко, чтобы добиться мира.

"Не думаю, что они (Россия) сейчас серьезно ведут переговоры. Поэтому нужно усиливать санкции", - отметила глава МИД. Ранее в интервью она выразила мнение, что Кремль использует переговоры для того, чтобы отвлечь внимание и дать время своим войскам перегруппироваться.

Её американский коллега Энтони Блинкен ранее также заявил, что санкции с России могут быть сняты после "безвозвратного" вывода российских сил с территории Украины.

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Война с РФ Великобритания санкции

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