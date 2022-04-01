Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сейм Латвии запретил символы поддержки войны РФ против Украины

Пятница, 1 апреля 2022, 07:22

В четверг, 31 марта, Сейм Латвии принял во втором и окончательном чтении срочные поправки в Закон о безопасности массовых зрелищных и праздничных мероприятий.

Об этом сообщается на сайте латвийского парламента, пишет "Европейская правда".

Поправки запрещают символы, используемые для обозначения военной агрессии и военных преступлений, за исключением случаев, когда цель не оправдать или прославлять такие преступления.

Кулеба призвал повсеместно криминализировать символ 'Z' как знак поддержки агрессивной войны РФ

"Осуждая войну России в Украине, мы должны послать сильный сигнал о том, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, такие как буквы "Z" или "V", или другие символы, используемые для этой цели, неуместны в публичных мероприятиях", - сказал Артус Кайминьш, глава комиссии по правам человека и связям с общественностью, отвечающей за продвижение законопроекта в Сейме.

Закон также предусматривает, что во время публичных мероприятий запрещается прославление нацистского и коммунистического режимов; это включает в себя празднование дней рождения представителей этих идеологий, дней памяти битв и побед, оккупации свободных и независимых государственных территорий или частей таких государств.

В Германии использование символа "Z" может рассматриваться как уголовное преступление – МВД

Поправки также запрещают выдавать разрешение на организацию мероприятия, если запланированное мероприятие проводится в пределах 200 метров от какой-либо достопримечательности на территории Латвии, прославляющей победу и увековечивающей память Советской армии и ее войск.

Также предусмотрен повышенный штраф за нарушение установленного порядка организации и проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий: на физическое лицо налагается предупреждение или денежный штраф в размере 400 евро, а на юридическое лицо налагается штраф в размере до 3200 евро.

Ранее правительство Эстонии одобрило поправки к уголовному законодательству, по которым будет наказываться использование вражеских символов в поддержку российской агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Латвия Россия

Статьи

"Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования власти

3 апреля в Сербии может полностью смениться власть – в стране одновременно пройдут очередные президентские, внеочередные парламентские и местные выборы (укр.)
31 марта 2022 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Макрон в стиле милитари: как агрессия РФ повлияла на ход выборов во Франции

Макрон сохраняет самые высокие шансы победить на президентских выборах. Но есть другой риск: легитимность этих выборов может оказаться как никогда низкой (укр.)
31 марта 2022 — Тео Буржери, для Европейской правды

Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Гарантий натовского уровня в новом формате не будет. Если Украина по собственной воле отказывается от вступления в НАТО – это ее выбор, и ей справляться с последствиями.
30 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда