Сейм Латвии запретил символы поддержки войны РФ против Украины

В четверг, 31 марта, Сейм Латвии принял во втором и окончательном чтении срочные поправки в Закон о безопасности массовых зрелищных и праздничных мероприятий.

Об этом сообщается на сайте латвийского парламента, пишет "Европейская правда".

Поправки запрещают символы, используемые для обозначения военной агрессии и военных преступлений, за исключением случаев, когда цель не оправдать или прославлять такие преступления.

"Осуждая войну России в Украине, мы должны послать сильный сигнал о том, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, такие как буквы "Z" или "V", или другие символы, используемые для этой цели, неуместны в публичных мероприятиях", - сказал Артус Кайминьш, глава комиссии по правам человека и связям с общественностью, отвечающей за продвижение законопроекта в Сейме.

Закон также предусматривает, что во время публичных мероприятий запрещается прославление нацистского и коммунистического режимов; это включает в себя празднование дней рождения представителей этих идеологий, дней памяти битв и побед, оккупации свободных и независимых государственных территорий или частей таких государств.

Поправки также запрещают выдавать разрешение на организацию мероприятия, если запланированное мероприятие проводится в пределах 200 метров от какой-либо достопримечательности на территории Латвии, прославляющей победу и увековечивающей память Советской армии и ее войск.

Также предусмотрен повышенный штраф за нарушение установленного порядка организации и проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий: на физическое лицо налагается предупреждение или денежный штраф в размере 400 евро, а на юридическое лицо налагается штраф в размере до 3200 евро.

Ранее правительство Эстонии одобрило поправки к уголовному законодательству, по которым будет наказываться использование вражеских символов в поддержку российской агрессии против Украины.