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Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности - Кулеба

Суббота, 30 апреля 2022, 21:33

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности для прекращения войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью китайскому государственному агентству "Синьхуа".

"Раньше мы считали Будапештский меморандум важной нормой безопасности для Украины, но, к сожалению, он не принес реальной безопасности Украине. Сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН и других крупных государств, в частности, Китая. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия в Китайскую Народную Республику", - сказал Кулеба.

Он выразил надежду на то, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения того, что эскалации необходимо избегать.

"Это будет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф. Все стороны, включая Россию, увидели, что война против Украины – это неправильно. Все проблемы и беспокойство следует решать путем переговоров, а не насильственным применением силы. Надеемся, что Китай и в дальнейшем будет занимать позитивную позицию по отношению к России, побуждая ее прекратить агрессию, снять блокаду международной торговли и уважать территориальную целостность своих соседей", - сказал министр.

"Синьхуа" в субботу также обнародовало интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он заявил, что российская и украинская делегации "почти каждый день обсуждают возможный проект договора в режиме видеоконференции".

"Документ должен содержать много элементов постконфликтной ситуации, например, постоянный нейтральный, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. На повестке переговоров также денацификация, признание новых геополитических реалий, снятие санкций, статус русского языка и другие вопрос", - сказал он.

Лавров также сказал, что одним из возможных решений было бы создание агентства гарантов, в которое должны были бы входить постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай.

Как известно, Украина добивается от Запада таких гарантий безопасности, как и для стран НАТО.

По словам президента Зеленского, Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но, очевидно, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Ранее президент заявлял, что гарантий безопасности у Украины до сих пор нет, и в финале переговоров с РФ возможен не мир.

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Война с РФ Китай

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