Премьер Канады перед референдумом в Альберте: кое-кто за рубежом пытается нас расколоть

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил в четверг о попытках из-за рубежа расколоть страну и призвал богатую нефтью провинцию Альберту не начинать процесс отделения во время референдума в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

Голосование в понедельник не является прямым референдумом о независимости. Альберта будет решать, остаться ли провинцией Канады или поручить правительству начать юридический процесс, направленный на проведение будущего референдума о независимости.

"Этот референдум проходит в самый неподходящий из возможных моментов. Мир стал более опасным и разобщенным. Кое-кто за пределами наших границ стремится расколоть нас, чтобы завладеть нами", – заявил Карни на большом митинге в Калгари.

В этом отрывке своей речи он напрямую не упомянул США или их президента Дональда Трампа, но делал это в подобных выступлениях ранее.

Карни призвал жителей Альберты не использовать голосование лишь для того, чтобы "послать сигнал" Оттаве.

"Не дайте себя обмануть мыслью, что своим голосом вы можете "послать сигнал". Это не покер. Голос против Канады – это опасный блеф, который приведет к многолетнему глубокому расколу и большой неопределенности", – заявил он.

Предупреждение Карни прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп ведет торговую войну с Канадой, а также после его неоднократных угроз сделать Канаду 51-м штатом США.

Карни утверждал, что Канаде нужно стать экономически более устойчивой и менее зависимой от Соединенных Штатов.

Напомним, в канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия, известная своими сепаратистскими взглядами.