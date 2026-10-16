В Литве определились, сколько планируют потратить на оборону в следующем году

В проекте бюджета Литвы на 2027 год на оборону выделено более 4,8 млрд евро, что составляет 5% от прогнозируемого ВВП.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщило в четверг Министерство финансов Литвы.

Правительство одобрило это предложение в пятницу утром и представит законопроект о бюджете в Сейм.

Предлагаемые ассигнования увеличат расходы на оборону почти на 35 млн евро по сравнению с текущим годом.

Хотя в этом году расходы на оборону были меньше в денежном выражении, их доля в экономике выросла и составила 5,38% ВВП.

В начале прошлого года Государственный совет по вопросам обороны Литвы, в состав которого входят политическое руководство страны и представители системы национальной обороны, договорился ежегодно выделять на оборону от 5% до 6% ВВП в период с 2026 по 2030 год.

Увеличение расходов призвано способствовать созданию армейской дивизии и подготовке Литвы к размещению на её территории немецкой бригады.

Ожидается, что доходы государственного бюджета составят почти 22,2 млрд евро, включая средства Европейского Союза, тогда как расходы прогнозируются на уровне 27,9 млрд евро.

Прогнозируемый дефицит превышает Маастрихтский критерий Европейского Союза, который, как правило, ограничивает дефицит государственного бюджета 3% ВВП. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отмечал, что большая часть расходов, превышающих доходы, связана с целью выделения 5% ВВП на оборону и увеличением индексированных социальных выплат.

Синкявичюс объяснял, что Литва как страна восточного фланга ЕС и НАТО должна вкладывать значительные средства в оборону. Эту позицию поддерживают лидеры коалиционных партий Литвы.