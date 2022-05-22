Зеленский: Россия разрушила противоречия из прошлого между Украиной и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своим полномасштабным вторжением невольно заставила Украину и Польшу забыть спорах по поводу общего прошлого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в выступлении в Раде после выступления президента Польши Анджея Дуды.

"В один день стало ясно, что все эти противоречия – не имеют значения, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов. Мы с Анджеем стремились к настоящему пониманию между нашими народами, вместе разбирали это "хранилище" (противоречий). Мы планировали строить мемориал примирения на общей границе. Но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов, и посвященных совсем не миру… Мы защищаем общую для нас вселенную – под названием свобода и независимость, во времена, когда кто-то делает варварство космического масштаба. Такого же мастшаба сейчас достигает понимание, взаимодействие, дружба и братство Украины и Польши. 24 февраля мы начали писать новый том нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не должна подрывать вражда", - заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что между Украиной и Польшей сейчас наступили времена единства и взаимопонимания, к которым когда-то призывали ряд выдающихся деятелей, начиная с Папы Иоанна Павла Второго.

"Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И не важно, кириллица или латиница, не важно как мы пишем "воля" и "независимость". Важно, что об этих вещах украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать... Без свободной Украины не может быть свободной Польши. Историки спорят, кто был автором этой фразы. Мы разрешили этот спор. Это воля украинского и польского народов", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, президент анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине.