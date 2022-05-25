Президент Чехии потерял половину своих советников

Половина команды советников президента Чехии Милоша Земана решила отказаться от этого статуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

В последние дни команду Земана покинули бывший глава Центрбанка Иржи Руснок, президент Союза городов и муниципалитетов Франтишек Лукл, председатель Торгово-промышленной палаты Владимир Длоугий, президент Конфедерации промышленности и транспорта Ярослав Ханак, а также бывший глава профсоюзов Ярослав Завадил.

Как отмечает издание, "у одних иссяк терпение, другие недовольны решениями президента, третьи не хотят тратить время".

Команда советников собирается раз в месяц в Замке в Лане.

В ней остались канцлер Вратислав Минар, главный советник Земана Мартин Неедлы, бывший министр сельского хозяйства Мирослав Томан и бывший министр юстиции Мари Бенешова. Последний из советников, посол в США Хайнек Кмоничек, из-за своего поста не участвует во встречах.

Напомним, долгое время Милош Земан считался самым пророссийским главой страны-члена ЕС и называл Путина своим другом.

Впрочем, после начала российско-украинской войны он подверг резкой критике действия РФ, а впоследствии заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

При этом уровень оценки чехами работы своего президента Милоша Земана оказался рекордно низким. Согласно данным опроса от Kantar CZ, работой президента удовлетворены лишь 20% чехов.