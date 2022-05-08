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Работой президента Земана довольны только 20% чехов – опрос

Воскресенье, 8 мая 2022, 18:06

Уровень оценки чехами работы своего президента Милоша Земана оказался рекордно низким.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz, об этом свидетельствуют данные опроса от Kantar CZ.

Согласно ему, работой президента Милоша Земана удовлетворены лишь 20% респондентов – что меньше всего за период исследования этого агентства.

В то же время недовольны работой Земана 78% чехов.

Для сравнения, в марте 2017 года, примерно за год до окончания первого президентского срока Милоша Земана, 57% людей были удовлетворены его работой, а 41% – недовольны.

Согласно исследованиям, у Земана больше симпатиков среди людей, проголосовавших за него на прямых выборах. "Хотя даже среди них (избирателей Милоша Земана) только 38% оценивает его работу положительно", – сказал Чешскому телевидению Павел Раноча из агентства Kantar CZ.

Напомним, долгое время Милош Земан считался самым пророссийским главой страны-члена ЕС и называл Путина своим другом.

Впрочем, после начала российско-украинской войны он подверг резкой критике действия РФ, а впоследствии заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

Напомним, вторая президентская каденция Милоша Земана подходит к концу в начале 2023 года. Чешские СМИ предполагают, что во время новых президентских выборов на электорат Земана попытается опереться бывший премьер Андрей Бабиш.

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Чехия Земан

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