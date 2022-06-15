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Чехия объявила о приоритетах во время председательства в ЕС: среди них – восстановление Украины

Среда, 15 июня 2022, 21:33

Послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов Чехии во время председательства в Совете Европейского Союза, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, представляя программу деятельности страны в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blesk.

"Мы можем сказать, что после агрессии России в Украине мир уже не будет прежним. Мы также хотим участвовать в его формировании", – подчеркнул Фиал.

По словам премьера Чехии, пятью приоритетами страны во время председательства в ЕС будут разрешение кризиса беженцев, послевоенное восстановление Украины, энергетическая безопасность, стратегическая устойчивость европейской экономики и укрепление обороны и демократии.

Фиала отметил, что война России против Украины "выявила слабость европейской архитектуры безопасности, чем нам придется справляться".

"Совместно с нашими европейскими партнерами в течение следующих шести месяцев мы будем на переднем крае Европейского Союза, работая, чтобы вместе стать сильнее и иметь возможность использовать свою силу в пользу нуждающихся", - добавил он.

Председательство в Совете ЕС меняется каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в ЕС, формирует повестку встреч министров, выступает посредником на переговорах в рамках ЕС и также представляет позицию 27 государств-членов в Европейском парламенте.

В настоящее время в ЕС председательствует Франция.

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Чехия

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