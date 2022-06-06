В Британии начали масштабный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Великобритании десятки компаний с понедельника начинают беспрецедентный эксперимент четырехдневной рабочей недели без потери заработной платы для работников.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Sky News.

Участие в исследовании принимают компании из разных отраслей, включая банковское дело, гостиничный бизнес, сферу ухода и даже анимационные студии.

Компании по-прежнему будут платить работникам 100% заработной платы – при условии, что те сохранят максимальную производительность.

Эксперимент, который продлится 6 месяцев и привлечет 3 тысячи человек, позиционируется как крупнейший четырёхдневный пилотный проект в любой точке мира.

Организаторы исследования, 4 Day Week Global в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и кампанией 4 Day Week UK, работают вместе с университетскими учеными, измеряющими влияние на производительность и благополучие персонала.

Они также оценят, как четырехдневная рабочая неделя влияет на окружающую среду и гендерное равенство.

Исполнительный директор 4 Day Week Global Джо О'Коннор сказал, что Британия находится на "гребне волны глобального импульса четырехдневной недели", поскольку люди привыкли находиться вне офиса во время пандемии коронавируса.

Одной из компаний, участвующих в исследовании, является Charity Bank. Генеральный директор компании Эд Сигел сказал, что переход на четырехдневную неделю "кажется естественным следующим шагом" после пандемии.

"Концепция пятидневной рабочей недели XX века больше не подходит для бизнеса XXI века", - отметил он.

Впрочем, разговоры о четырехдневной рабочей неделе в Британии начались еще до пандемии. Находящиеся в оппозиции лейбористы перед выборами 2019 года обещали ввести четырехдневную неделю в течение десяти лет.